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Hindistan'da binek otomobil satışları 2026 Temmuz ayında çift haneli büyüme kaydetti

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 09:38:43 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'da üreticilerin bayilere gerçekleştirdiği sevkiyatlarla ölçülen binek otomobil satışları, Temmuz 2026'da güçlü çift haneli büyüme gösterdi. Çeşitli otomotiv şirketlerinin açıkladığı verilerin derlenmesiyle ortaya çıkan tablo, ülkedeki otomotiv pazarındaki canlı seyrin sürdüğünü gösterdi.

Pazar payı bakımından ülkenin en büyük binek otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited (MSIL), Temmuz ayında satışlarını yıllık %42 artırarak 196.203 adede çıkardı.

Tata Motors Limited'in satışları ise %58,43 artışla 62.611 adet olurken, Mahindra & Mahindra Limited %20,41 artışla 60.048 adet araç sattı.

Hyundai Motors India Limited (HMIL), satışlarını yıllık %23,28 artırarak 54.210 adede yükseltti.

Toyota Kirloskar Motors Limited'in satışları %4,65 artışla 30.516 adet olurken, Nissan Motors satışlarını %218 gibi dikkat çekici bir oranda artırarak 4.518 adede çıkardı.

Kia Motors India Limited, Temmuz ayında satışlarını yıllık %27 artırarak 28.200 adede yükseltirken, JSW MG ise %22,16 artışla 8.158 adet araç satışı gerçekleştirdi.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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