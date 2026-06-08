Hindistan’da perakende otomobil satışları Mayıs 2026’da %10 arttı

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu (FADA) tarafından açıklanan verilere göre tüm araç segmentlerinde perakende otomobil satışları Mayıs 2026’da yıllık bazda %9,55 artarak 2.531.067 adet olarak kaydedildi.

Araç kategorileri arasında en güçlü büyüme binek araç satışlarında görüldü. Binek araç satışları Mayıs 2026’da yıllık bazda %23,25 artışla 402.591 adede ulaştı. İki tekerlekli araç satışları ise %7,54 artarak 1.844.947 adet seviyesinde gerçekleşti.

Üç tekerlekli araç satışları %3,56 yükselerek 111.526 adet olurken, ticari araç satış hacmi de %5,29 artışla 83.823 adet seviyesine çıktı.

FADA, verilerin tüm segmentlerde genel bir büyümeye işaret ettiğini ancak büyüme hızının nihai kullanım talebi ve bölgesel koşullara bağlı olarak farklılık gösterdiğini belirtti.