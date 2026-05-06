NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde yukarı çekti – 6 Mayıs 2026

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited, 6 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere tüm kalitelerde parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını yükseltti.

Böylece şirketin parça demir cevheri (%67 tenörlü, 10-40 mm) fiyatı 250 INR/mt (3$/mt) artışla 6.150 INR/mt (64,57$/mt) maden çıkışı, toz cevher fiyatı ise (%64 tenörlü ve <10 mm) 200 INR/mt (2$/mt) artışla 4.700 INR/mt (49,35$/mt) maden çıkışı seviyesine yükseldi.

Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.