Toyota Motor Corporation Hindistan’da üçüncü araç üretim tesisini kuracak

Salı, 12 Mayıs 2026 10:31:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Japonya merkezli Toyota Motor Corporation, büyüme stratejisi kapsamında ve artan talebi karşılamak amacıyla Hindistan’ın batısındaki Maharashtra eyaletinde üçüncü araç üretim tesisini kuracağını açıkladı.

Şirket açıklamasına göre Maharashtra’daki Bidkin Sanayi Bölgesi’nde kurulacak yeni fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 100.000 araç olacak ve tesisin 2029 yılının ilk yarısında faaliyete başlaması planlanıyor.

Şirket yeni projeye ilişkin yatırım tutarını ise açıklamadı.

Toyota, dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv pazarlarından biri olan Hindistan’daki üretim varlığını güçlendirmeyi ve aynı zamanda Hindistan’ı Asya ile Batı Asya’daki çevre bölgeler için bir üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Toyota ayrıca yeni tesisin, şirketin Hindistan ve çevre pazarlardaki gelecekteki talep artışına ve değişen piyasa koşullarına daha esnek şekilde yanıt vermesine yardımcı olacağını ifade etti.


