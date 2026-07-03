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Hindistan'da binek otomobil satışları 2026 Haziran ayında yıllık bazda arttı, aylık bazda geriledi

Cuma, 03 Temmuz 2026 10:19:52 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'da üreticilerin bayilere yaptığı sevkiyatlarla ölçülen binek otomobil satışları, Haziran 2026'da yıllık bazda güçlü büyümesini sürdürürken, aylık bazda düşüş ya da sınırlı artışlar kaydetti.

Pazar payı bakımından Hindistan'ın en büyük binek otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited (MSIL), Haziran ayında yıllık %23,78 artış, aylık %22,17 düşüşle 147.187 adet satış gerçekleştirdi.

Tata Motors Limited (TML) ise Haziran ayında, Mayıs ayına göre %5, yıllık %67,4 artışla 62.076 adet satış yaptı.

Mahindra & Mahindra’nın araç satışları Haziran ayında yıllık bazda %22,66, aylık ise %4 artırarak 60.393 adede çıkardı.

Hyundai Motor India Limited (HMIL) ise satışlarındaki düşüş eğilimini sürdürdü. Şirket Haziran ayında 39.635 adet satış gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre %9,97, Mayıs ayına göre ise %17 düşüş kaydetti.

Toyota Kirloskar Motor Limited, Haziran ayında yıllık bazda %7,52 büyüme ve Mayıs ayına göre %6,98 gerilemeyle 28.441 adet satış kaydetti.

Honda Cars India Limited ise Haziran ayında 5.243 adet araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre %13,53 artış kaydetti. Ancak şirketin aylık büyüme oranı mayıs ayına göre yalnızca %2,58 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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