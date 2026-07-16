Hindistan’ın binek araç satışları 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %26 arttı

Hindistan Otomobil Üreticileri Birliği (SIAM) tarafından 16 Temmuz Perşembe günü açıklanan verilere göre üreticilerin bayilere gerçekleştirdiği sevkiyatlar bazında ölçülen binek araç satışlarının 2026-27 mali yılının Nisan-Haziran dönemini kapsayan ilk çeyreğinde 1.273.811 adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilirken, bu sayı önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %25,9 artışa işaret etti.

SIAM, söz konusu satış hacminin herhangi bir mali yılın ilk çeyreğinde kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Birlik, çeyrek dönem boyunca kaydedilen güçlü büyümenin genele yayıldığını ve araç kategorilerinin tamamında benzer artışlar görüldüğünü ifade etti. Buna göre, iki tekerlekli araç satışları yıllık %20,3 artışla 4.677.990 adede yükseldi.

Öte yandan, Nisan-Haziran döneminde üç tekerlekli araç satışları yıllık %29,7 artarak 214.339 adede ulaşırken, ticari araç satışları %18,3 artışla yaklaşık 265.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

SIAM tarafından yapılan açıklamada, “Genel tüketici güveni ve talep şu anda istikrarlı seyrini korurken sektör, tarımsal üretim ve kırsal talep üzerindeki etkileri nedeniyle jeopolitik gelişmeleri ve muson yağmurlarının seyrini yakından izlemeye devam ediyor,” ifadelerine yer verildi.