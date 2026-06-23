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Taşkent Boru Tesisi modernizasyon projesi için 25 milyon $ kredi alacak

Salı, 23 Haziran 2026 11:50:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Özbekistan merkezli Taşkent Boru Tesisi’ne (TPP) modernizasyon programını desteklemek ve şirketin üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla 25 milyon $ tutarında kredi vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre kredi, çelik boru üreticisinin operasyonel verimliliğini artırmasına, yüksek katma değerli ürünlerin üretimini genişletmesine ve çevresel performansını iyileştirmesine yardımcı olacak.

Kredi modernizasyon çalışmalarını destekleyecek

Kredi, TPP’nin üretim tesislerinin modernizasyonuna yönelik yatırımların finansmanında kullanılacak. Proje kapsamında üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırırken enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan yeni ekipman ve teknolojilerin kurulumu gerçekleştirilecek. EBRD, yatırımın şirketin gelişmiş çelik boru üretimine geçişini destekleyeceğini belirtti.

Projenin temel hedeflerinden biri şirket operasyonları genelinde enerji verimliliğini artırmak olarak bildirildi. Açıklamaya göre modernizasyon programının enerji tüketimini azaltması ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonunun düşürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

EBRD, projenin bölgedeki sürdürülebilir sanayi gelişimi ve karbonsuzlaşma girişimlerini desteklemeye yönelik daha geniş kapsamlı çalışmalarla uyumlu olduğunu ifade etti.

Finansmanın, Taşkent Boru Tesisi’nin hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına yönelik yüksek katma değerli çelik boru ürünlerinin üretimini artırmasına yardımcı olması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular Özbekistan Asya Çelik Üretimi 

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