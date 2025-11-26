EBRD’den Özbekistan’ın önde gelen boru üreticisinin modernizasyonuna 20 milyon $’lık finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Özbekistan’ın önde gelen prefabrik çelik boru üreticisi Tashkent Pipe Plant’in modernizasyon çalışmalarını desteklemek amacıyla 20 milyon $’lık finansmana onay verdiği duyurdu.

Finansman sayesinde şirketin, büyük çaplı izolasyonlu çelik boru üretimini artırabileceği ve koruyucu izolasyon kaplaması için kullandığı ekipmanlarını yenileyebileceği ifade edildi. Ayrıca Tashkent Pipe’ın finansmanı hammadde alımlarını artırmak ve işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacağı da bildirildi.

Özbekistan’ın sürdürülebilir altyapı hedefleri desteklenecek

Modernizasyon çalışmaları kapsamında ileri izolasyon teknolojisinin kullanıma alınacağı dile getirildi. Bu teknoloji sayesinde Tashkent Pipe’ın ürettiği izolasyonlu boruların kullanım ömrünün 15-20 yıldan yaklaşık 50 yıla çıkacağına dikkat çekildi. Bu sayede su kayıpları azaltılarak ve dayanıklılık artırılarak Özbekistan’ın boru hattı ağının uzun vadede güçlendirileceği vurgulandı.

Öte yandan su sıkıntısı yaşayan bölgelerde altyapının sürdürülebilirliği artırılarak hem ekonomik hem çevresel faydaların elde edileceği kaydedildi.

Ayrıca projenin ülkenin ulusal altyapı modernizasyonu ve güvenli içme suyuna erişimin artırılması hedefleri ile uyumlu şekilde ilerlediği ifade edildi.