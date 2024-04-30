Swiss Steel’e ait Ugitech yeşil hidrojen kullanarak üretimini karbondan arındıracak

Salı, 30 Nisan 2024 14:09:37 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group’un paslanmaz uzun mamul alanında faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Ugitech, üretim faaliyetlerini kısmen karbondan arındırmak amacıyla Fransa’daki Ugine tesisinde yeşil hidrojen üretim birimi kurmak üzere Avrupa merkezli yeşil ve yenilenebilir hidrojen üreticisi Lhyfe ile anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, Avrupa paslanmaz çelik sektöründe ilk kez fosil yakıtlardan yeşil hidrojene geçişi temsil ediyor.

Lhyfe, Ugitech’in Ugine tesisinde günlük 12 mt’a varan kapasiteli bir yeşil hidrojen üretim birimi kurmayı planlıyor. Burada üretilen yeşil hidrojen çoğunlukla söz konusu tesiste kullanılacak ve boru hattı aracılığıyla tesise ulaştırılacak. Bununla birlikte taraflar, projenin fizibilite çalışmasını yürütüyor.

Çelik üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 200.000 mt seviyesinde yer alan Ugitech, yeşil hidrojeni brülör ve tavlama fırını gibi bazı ekipmanlarında kullanacak. Geçiş sayesinde üretici, karbon salımını yıllık 16.000 mt azaltabilecek.