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GravitHy, Fos-sur-Mer'deki düşük emisyonlu demir projesinde inşaat ve çevre izni başvurularını tamamladı

Salı, 28 Temmuz 2026 11:34:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli düşük emisyonlu demir üreticisi GravitHy, Fos-sur-Mer'deki projesi için gerekli izin başvurularını yaparak planlanan düşük emisyonlu demir üretim tesisinin hayata geçirilmesi sürecinde önemli bir adım attığını duyurdu.

Şirket, izin başvurularının birkaç yıl süren mühendislik çalışmaları, çevresel değerlendirmeler, paydaşlarla yürütülen istişareler ve proje geliştirme sürecinin ardından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Avrupa çelik sektörünün karbonsuzlaşması desteklenecek

2022 yılında kurulan GravitHy'nin hidrojen ve düşük emisyonlu elektrik kullanılarak üretilen düşük emisyonlu demiri Avrupa çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını desteklemek amacıyla tedarik etmeyi hedeflediği dile getirildi. Şirket, projenin güvenlik, çevresel performans ve endüstriyel verimlilik açısından yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlandığını aktardı.

Bununla birlikte GravitHy, 2023 yılından bu yana Fransa Ulusal Kamuoyu Tartışma Komisyonu'nun gözetiminde yürütülen paydaş katılım sürecine de dikkat çekti. Yerel yönetimler, bölge sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla gerçekleştirilen kamu toplantıları, çalıştaylar ve istişareler sonucunda projenin çevreyle uyumunu artırmayı ve yerel endişeleri gidermeyi amaçlayan çeşitli tasarım değişikliklerinin yapıldığını dile getirdi.

Fos-sur-Mer'de hidrojen bazlı HBI tesisi kurulması planlanıyor

GravitHy, Fos-sur-Mer projesinin suyun elektrolizi yoluyla tesiste üretilecek hidrojen kullanarak düşük emisyonlu sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretmek üzere tasarlandığına dikkat çekti. Üretilecek HBI'ın Avrupa genelindeki elektrik ark ocaklı çelik üreticilerine tedarik edileceğini, bu sayede daha düşük emisyonlu çelik üretimine geçişin destekleneceğini, Avrupa sanayisinin değer zincirlerinin güçlendirileceğini ve hidrojen ekonomisinin gelişimine katkı sağlanacağını ifade etti.

Şirket, Fos-sur-Mer'in mevcut sanayi altyapısı, lojistik ağı, düşük emisyonlu enerjiye erişimi ve çelik sektörünün önemli oyuncularına yakınlığı nedeniyle proje sahası olarak seçildiğini belirtti. Projenin ayrıca sanayinin karbonsuzlaşması ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle Fransa hükümeti tarafından Ulusal Öneme Sahip Büyük Proje olarak kabul edildiğini paylaştı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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