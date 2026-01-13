Suzuki Motor Corporation Hindistan’da yeni bir otomobil üretim tesisi planlıyor

Japonya merkezli Suzuki Motor Corporation, iştiraki Maruti Suzuki India Limited (MSIL) aracılığıyla Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde yeni bir binek otomobil üretim tesisi kuracak.

Şirket, yıllık 1 milyon adet üretim kapasiteli yeni binek otomobil fabrikası için arazi edinim sürecinin devam ettiğini belirtti.

Tesiste üretilecek araçların hem Hindistan iç pazarında satılacağı hem de ihraç edileceği ifade edildi. Yeni fabrikanın açılış tarihi ile üretilecek modeller henüz netleşmedi.

Bu genişleme projesi, Suzuki Motor’un geçen yıl Ağustos ayında Hindistan’da önümüzdeki 5-6 yıl içinde, Gujarat’ta ticari araç üretimine başlamayı da kapsayan yaklaşık 8 milyar $’lık yatırım yapacağını duyurmasının ardından geldi.

Yeni tesis, MSIL’in ülkedeki beşinci üretim tesisi olacak.