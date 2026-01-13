 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Suzuki...

Suzuki Motor Corporation Hindistan’da yeni bir otomobil üretim tesisi planlıyor

Salı, 13 Ocak 2026 10:46:29 (GMT+3)   |   Kalküta

Japonya merkezli Suzuki Motor Corporation, iştiraki Maruti Suzuki India Limited (MSIL) aracılığıyla Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde yeni bir binek otomobil üretim tesisi kuracak.

Şirket, yıllık 1 milyon adet üretim kapasiteli yeni binek otomobil fabrikası için arazi edinim sürecinin devam ettiğini belirtti.

Tesiste üretilecek araçların hem Hindistan iç pazarında satılacağı hem de ihraç edileceği ifade edildi. Yeni fabrikanın açılış tarihi ile üretilecek modeller henüz netleşmedi.

Bu genişleme projesi, Suzuki Motor’un geçen yıl Ağustos ayında Hindistan’da önümüzdeki 5-6 yıl içinde, Gujarat’ta ticari araç üretimine başlamayı da kapsayan yaklaşık 8 milyar $’lık yatırım yapacağını duyurmasının ardından geldi.

Yeni tesis, MSIL’in ülkedeki beşinci üretim tesisi olacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da otomotiv satışları Aralık 2025’te tüm segmentlerde %15 arttı

07 Oca | Çelik Haberler

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 mali yılının ilk dokuz ayında %11 arttı

06 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da binek otomobil satışları Aralık 2025’te güçlü artış kaydetti

02 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’ın perakende araç satışları Kasım 2025’te %2 arttı

10 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları vergi indirimlerinin etkisiyle Kasım ayında güçlü bir artış gösterdi

02 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da otomobil satışları 2025 yılı Ekim ayında %41 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Ekim ayında vergi indirimlerinin desteğiyle rekor seviyeye ulaştı

04 Kas | Çelik Haberler

Hyundai India 2030’a kadar yerel ve ihracat pazarlarını güçlendirmek için 5 milyar $ yatırım yapacak

16 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Eylül ayında festival sezonuna rağmen sadece %5,22 arttı

08 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları 2025 yılı Eylül ayında artan talep ve vergi indirimleriyle sertçe yükseldi

03 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis