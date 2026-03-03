 |  Giriş 
Hindistan’da binek araç satışları Şubat 2026’da çift haneli büyüme kaydetti

Salı, 03 Mart 2026 09:53:56 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlar baz alınarak hesaplanan binek araç satışları Şubat 2026’da çift haneli artış kaydetti.

Pazar payı bakımından ülkenin en büyük üreticisi olan Maruti Suzuki India Limited yıllık bazda %23 artışla 153.604 adet satış gerçekleştirdi. Tata Motors Limited ise %43 artışla 50.654 adet satış yaptı. 

Şubat ayında Mahindra & Mahindra %20 artışla 49.900 adet satış kaydederken, Hyundai Motor India Limited yıllık bazda %17 artışla 45.213 adet satış gerçekleştirdi. 

Toyota Kirloskar Motor Private Limited’in satışları %14 artışla 26.095 adet, Kia Motors’un satışları ise %27 artışla 24.690 adet oldu. Öte yandan Renault India yıllık %27 artışla 3.240 adet satış yaptı. 

Söz konusu ayda düşüş kaydeden üreticiler ise %11 düşüşle 4.759 adet satış yapan Honda Motors India Limited ve %7 düşüşle 1.616 adet satış yapan Nissan Motors oldu.


