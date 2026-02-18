ICRA: 2026-27 mali yılında Hindistan’da otomotiv satışları normalleşerek %3,6 artacak

Derecelendirme kuruluşu ICRA’nın 18 Şubat Çarşamba günü yayımladığı rapora göre Hindistan otomotiv sektöründe üreticilerden bayilere yapılan satışların 2026-27 mali yılında %3,6 artış göstererek önceki mali yıla kıyasla hız kesmesi bekleniyor. Bu yavaşlamanın, 2025-26 mali yılının ikinci yarısında mal ve hizmet vergisi oranlarında yapılan indirimin desteğiyle kaydedilen hızlı büyümenin ardından gözleneceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda binek araç satışlarının, talep ivmesinin sürmesiyle %4-6 artması öngörülüyor. İki tekerlekli araç satışlarının ise yüksek baz etkisi nedeniyle büyümenin ılımlı seyretmesiyle %3-5 aralığında artması bekleniyor. Ticari araç satışlarının ekonomik faaliyetler ve otobüs segmentindeki olumlu görünümle desteklenerek %4-6 aralığında artacağı tahmin ediliyor.

ICRA, “2025-26 mali yılı Hindistan otomotiv sektörü için iki farklı dönemden oluşan bir tablo ortaya koydu. İlk yarıda talep zayıf seyrederken, ikinci yarıda politika desteği ve güçlü kırsal talep sayesinde belirgin bir toparlanma görüldü. Son aylarda sektör satış hacimleri, vergi indirimi, ertelenmiş talep, kırsal bölgelerdeki güçlü üretim ve elverişli finansman koşullarının desteğiyle güçlü bir performans sergiledi. Talebe dair beklentiler iyimserliğini korusa da satış hacimlerinin ulaştığı seviyeler büyüme potansiyelini sınırlayabilir,” dedi.

Kuruluş ayrıca Hindistan otomotiv sektörünün değişen tüketici tercihleri, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm sürecinde kritik bir dönemeçte olduğunu belirtti. ICRA, 2026-27’de büyüme eğiliminin devam etmesini beklerken, segmentler genelinde büyümenin ılımlı kalacağını öngörüyor. Orta vadede ise araçların elektrifikasyonunun sektörün ana dönüşüm odağı olmaya devam edeceği, elektrikli araçların ise tüm segmentlerde pazar payını kademeli olarak artırmasının beklendiği belirtildi.