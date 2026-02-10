 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’da...

Hindistan’da perakende otomobil satışları 2026 yılı Ocak ayında %18 arttı

Salı, 10 Şubat 2026 11:04:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu (FADA) tarafından 10 Şubat Salı günü yayımlanan verilere göre ülkede perakende araç satışları Ocak 2026’da yıllık bazda %18 artışla 2.722.558 adet seviyesinde gerçekleşti.

Binek araç perakende satışları %7 artışla 513.475 adet oldu.

Aynı dönemde iki tekerlekli araç perakende satışları %21 artışla 1.852.870 adet seviyesine yükselirken, üç tekerlekli araç ve ticari araç perakende satışları ise sırasıyla %19 ve %15 artış kaydetti.

Görünüme ilişkin değerlendirmede bulunan FADA, güçlü siparişler, yeni model ve versiyon lansmanları ile mali yıl sonu alımların etkisiyle binek araç satışlarında Şubat-Mart döneminde güçlü bir seyir beklediklerini belirtti. Nisan ayında ise bayram ve kampanya yoğunluğunun azalması nedeniyle satışların normalleşebileceği ifade edildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde artırdı

10 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Ocak 2026’da %13 artış gösterdi

02 Şub | Çelik Haberler

Suzuki Motor Corporation Hindistan’da yeni bir otomobil üretim tesisi planlıyor

13 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da otomotiv satışları Aralık 2025’te tüm segmentlerde %15 arttı

07 Oca | Çelik Haberler

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 mali yılının ilk dokuz ayında %11 arttı

06 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da binek otomobil satışları Aralık 2025’te güçlü artış kaydetti

02 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’ın perakende araç satışları Kasım 2025’te %2 arttı

10 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları vergi indirimlerinin etkisiyle Kasım ayında güçlü bir artış gösterdi

02 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da otomobil satışları 2025 yılı Ekim ayında %41 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Ekim ayında vergi indirimlerinin desteğiyle rekor seviyeye ulaştı

04 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis