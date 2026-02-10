Hindistan’da perakende otomobil satışları 2026 yılı Ocak ayında %18 arttı

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu (FADA) tarafından 10 Şubat Salı günü yayımlanan verilere göre ülkede perakende araç satışları Ocak 2026’da yıllık bazda %18 artışla 2.722.558 adet seviyesinde gerçekleşti.

Binek araç perakende satışları %7 artışla 513.475 adet oldu.

Aynı dönemde iki tekerlekli araç perakende satışları %21 artışla 1.852.870 adet seviyesine yükselirken, üç tekerlekli araç ve ticari araç perakende satışları ise sırasıyla %19 ve %15 artış kaydetti.

Görünüme ilişkin değerlendirmede bulunan FADA, güçlü siparişler, yeni model ve versiyon lansmanları ile mali yıl sonu alımların etkisiyle binek araç satışlarında Şubat-Mart döneminde güçlü bir seyir beklediklerini belirtti. Nisan ayında ise bayram ve kampanya yoğunluğunun azalması nedeniyle satışların normalleşebileceği ifade edildi.