 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’da...

Hindistan’da otomotiv satışları Aralık 2025’te tüm segmentlerde %15 arttı

Çarşamba, 07 Ocak 2026 15:15:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede tüm araç kategorilerinde perakende otomotiv satışları, Aralık 2025’te yıllık bazda %14,63 artışla 2,029 milyon adet olarak kaydedildi.

Binek otomobil segmentinde perakende satışlar Aralık 2025’te 380.000 adet seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %26,64 artış gösterdi. Bu oran, tüm araç kategorileri arasında kaydedilen en yüksek büyüme oldu.

İki tekerlekli araç satışları %9,5 artışla 1,317 milyon adet olurken, ticari araç satışları %24,60 artışla 83.666 adet seviyesinde kaydedildi.

FADA’nın verilerine göre 2025 takvim yılının tamamında tüm araç kategorilerinde toplam perakende otomotiv satışları, 2024’e kıyasla %7,71 artışla 28,16 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 mali yılının ilk dokuz ayında %11 arttı

06 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da binek otomobil satışları Aralık 2025’te güçlü artış kaydetti

02 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’ın perakende araç satışları Kasım 2025’te %2 arttı

10 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları vergi indirimlerinin etkisiyle Kasım ayında güçlü bir artış gösterdi

02 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da otomobil satışları 2025 yılı Ekim ayında %41 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Ekim ayında vergi indirimlerinin desteğiyle rekor seviyeye ulaştı

04 Kas | Çelik Haberler

Hyundai India 2030’a kadar yerel ve ihracat pazarlarını güçlendirmek için 5 milyar $ yatırım yapacak

16 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Eylül ayında festival sezonuna rağmen sadece %5,22 arttı

08 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları 2025 yılı Eylül ayında artan talep ve vergi indirimleriyle sertçe yükseldi

03 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Ağustos ayında %2,8 arttı

08 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis