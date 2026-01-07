Hindistan’da otomotiv satışları Aralık 2025’te tüm segmentlerde %15 arttı

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre ülkede tüm araç kategorilerinde perakende otomotiv satışları, Aralık 2025’te yıllık bazda %14,63 artışla 2,029 milyon adet olarak kaydedildi.

Binek otomobil segmentinde perakende satışlar Aralık 2025’te 380.000 adet seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %26,64 artış gösterdi. Bu oran, tüm araç kategorileri arasında kaydedilen en yüksek büyüme oldu.

İki tekerlekli araç satışları %9,5 artışla 1,317 milyon adet olurken, ticari araç satışları %24,60 artışla 83.666 adet seviyesinde kaydedildi.

FADA’nın verilerine göre 2025 takvim yılının tamamında tüm araç kategorilerinde toplam perakende otomotiv satışları, 2024’e kıyasla %7,71 artışla 28,16 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.