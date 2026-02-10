NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde artırdı

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited, 10 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere tüm kalitelerde parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını 100 INR/mt (1,10$/mt) yükseltti.

Böylece şirketin parça demir cevheri (%67 tenörlü, 10-40 mm) fiyatı 5.250 INR/mt (57,89 $/mt) maden çıkışı, toz cevher fiyatı ise (%64 tenörlü ve <10 mm) fiyatı ise 4.000 INR/mt (44,11 $/mt) maden çıkışı seviyesine yükseldi.

Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonux, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.