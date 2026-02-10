 |  Giriş 
NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde artırdı

Salı, 10 Şubat 2026 11:05:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited, 10 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere tüm kalitelerde parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını 100 INR/mt (1,10$/mt) yükseltti.

Böylece şirketin parça demir cevheri (%67 tenörlü, 10-40 mm) fiyatı 5.250 INR/mt (57,89 $/mt) maden çıkışı, toz cevher fiyatı ise (%64 tenörlü ve <10 mm) fiyatı ise 4.000 INR/mt (44,11 $/mt) maden çıkışı seviyesine yükseldi. 

Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonux, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.


