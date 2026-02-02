Hindistan’da binek araç satışları Ocak 2026’da %13 artış gösterdi

Hindistan’da üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlar baz alınarak hesaplanan binek araç satışları Ocak 2026’da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 artışla 455.000 adet seviyesinde yer aldı. Büyük ölçekli binek araç üreticilerinin çoğunun satışlarında ay boyunca güçlü artışlar kaydettiği görüldü.

Pazar payı bakımından ülkenin en büyük üreticisi olan Maruti Suzuki India Limited yıllık bazda %25 artışla 275.000 adet satış gerçekleştirdi. Hyundai Motor India Limited ise %9,5 artışla 59.107 adet satış yaptı.

Ocak ayında Tata Motors Limited %46 artışla 70.222 adet satış kaydederken, Mahindra & Mahindra yıllık bazda %25,4 artışla 63.510 adet satış gerçekleştirdi.

Toyota Kirloskar Motor Private Limited’in satışları %17 artışla 30.630 adet, Kia India Private Limited’in satışları ise %10 artışla 27.603 adet oldu.