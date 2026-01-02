 |  Giriş 
Hindistan’da binek otomobil satışları Aralık 2025’te güçlü artış kaydetti

Cuma, 02 Ocak 2026 13:43:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da üreticilerin bayilere yaptığı binek otomobil satışları, Aralık 2025’te çift haneli artışını sürdürdü. Çeşitli otomotiv üreticilerinden derlenen verilere göre satışlar yıllık bazda belirgin şekilde yükseldi.

Pazar payı açısından ülkenin en büyük binek otomobil üreticisi olan Maruti Suzuki India Limited, Aralık 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artışla 217.854 adet satış gerçekleştirdi. Tata Motors Limited’in satışları ise %14,1 artışla 50.519 adet seviyesinde kaydedildi.

Toyota Kirloskar Motor, Aralık ayında satışlarını yıllık bazda %33 artırarak 39.333 adede yükseltirken, Kia India 18.659 adetlik satışla %105’lik dikkat çekici bir artış kaydetti. JSW MG Motor India 6.500 adetlik satışla %38 büyüme gösterirken, Hyundai Motor India’nın satışları %6,6 artışla 58.702 adet oldu.

Mahindra & Mahindra ise Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23 artışla 50.956 adet satış gerçekleştirdi.


