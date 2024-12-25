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Suudi East Pipes yerel şirketlerle boru tedarik ve kaplama hizmeti anlaşmaları imzaladı

Çarşamba, 25 Aralık 2024 10:42:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru üretimi ve tedariki için yerel şirketler Saudi Real Estate Infrastructure Company ve Al Rashid Trading and Contracting Company ile birçok sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmelerin değerinin KDV dahil 57 milyon SAR’ın (15,2 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında East Pipes Co., Saudi Real Estate Infrastructure Company ve Al Rashid Trading and Contracting Company’ye 7 ay boyunca çelik boru tedarik edecek ve kaplama hizmeti verecek. Sözleşmenin finansal etkisinin 2025-26 mali yılının birinci ve ikinci çeyreğinde görülmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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