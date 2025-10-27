 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Suudi...

Suudi Arabistanlı G5PS spiral boru üretimini 1 milyon mt’un üzerine çıkaracak

Pazartesi, 27 Ekim 2025 11:52:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Group Five Pipe Saudi Company (G5PS), yeni bir üretim hattı kurarak yıllık spiral boru üretim kapasitesini 350.000 mt artıracağını açıkladı.

Ek kapasitenin 2027 yılının Ocak ayından itibaren faaliyete geçmesi ve şirketin toplam spiral boru üretimini yıllık bir milyon mt’un üzerine çıkararak şirketi bölgenin lider boru üreticisi konumuna getirmesi bekleniyor. Group Five Pipe Saudi, kapasiteyi önemli ölçüde artırarak bölgesel altyapı büyümesinden ve Orta Doğu’daki büyük çaplı spiral boruya yönelik talepten yararlanmayı hedefliyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden yükseldi - 44. hafta, 2025

28 Eki | Çelik Haberler

Tenaris Meksika’daki Trion derin deniz projesi için hat borusu tedarik edecek

27 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yeniden hafif düşüşler kaydetti

23 Eki | Boru

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo ve kaplamalı sac ithalat kotaları bitti, inşaat demiri kotası tükenmek üzere

22 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi

22 Eki | Boru

Interpipe’ın boru üretimi 2025’in ilk çeyreğinde değişmedi

21 Eki | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 43. hafta, 2025

21 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,4 azaldı

17 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafifçe düştü

16 Eki | Boru

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis