Suudi Arabistanlı G5PS spiral boru üretimini 1 milyon mt’un üzerine çıkaracak

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Group Five Pipe Saudi Company (G5PS), yeni bir üretim hattı kurarak yıllık spiral boru üretim kapasitesini 350.000 mt artıracağını açıkladı.

Ek kapasitenin 2027 yılının Ocak ayından itibaren faaliyete geçmesi ve şirketin toplam spiral boru üretimini yıllık bir milyon mt’un üzerine çıkararak şirketi bölgenin lider boru üreticisi konumuna getirmesi bekleniyor. Group Five Pipe Saudi, kapasiteyi önemli ölçüde artırarak bölgesel altyapı büyümesinden ve Orta Doğu’daki büyük çaplı spiral boruya yönelik talepten yararlanmayı hedefliyor.