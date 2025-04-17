Arabian Pipes Jafurah petrol ve doğal gaz projesinin üçüncü etabına çelik boru tedarik edecek

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Arabian Pipes Company (APC), çelik boru tedariki için yerel şirket Br C.A.T. International L.L.C. ile yaklaşık 107 milyon SAR (28,53 milyon $) değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sözleşme kapsamında APC, Jafurah petrol ve doğal boru hattı projesinin üçüncü etabına dokuz ay boyunca çelik boru tedarik edecek. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçen yılın Temmuz ayında şirket Jafurah projesinin ikinci etabına çelik boru tedarik etmek üzere bir sözleşme imzalamıştı.