Abdullah Ibrahim Alsayegh çelik boru temini için East Pipes’ı tercih etti

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru tedariki için yerel altyapı ve inşaat hizmetleri sağlayıcısı Abdullah Ibrahim Alsayegh & Sons Company ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 40 milyon SAR’ın (10,66 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında East Pipes, Abdullah Ibrahim Alsayegh’e altı ay boyunca çelik boru üretimi, tedariki ve dış kaplama hizmetleri sağlayacak. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2025-26 mali yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde görülmesi bekleniyor.