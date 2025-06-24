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Abdullah Ibrahim Alsayegh çelik boru temini için East Pipes’ı tercih etti

Salı, 24 Haziran 2025 11:41:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru tedariki için yerel altyapı ve inşaat hizmetleri sağlayıcısı Abdullah Ibrahim Alsayegh & Sons Company ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 40 milyon SAR’ın (10,66 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında East Pipes, Abdullah Ibrahim Alsayegh’e altı ay boyunca çelik boru üretimi, tedariki ve dış kaplama hizmetleri sağlayacak. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2025-26 mali yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde görülmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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