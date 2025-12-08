 |  Giriş 
East Pipes Suudi Arabistan'da 130 milyon $’lık sözleşme imzaladı

Pazartesi, 08 Aralık 2025 12:12:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Şirketin Suudi Arabistan Borsası'na yaptığı açıklamaya göre yerel boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry (East Pipes), Suudi Arabistan Su İdaresi kurumu ile 485 milyon SAR (129,3 milyon $) değerinde bir tedarik anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında East Pipes altı aylık bir süre için kuruma çelik boru üretip tedarikini gerçekleştirecek.

East Pipes, bu sözleşmenin mali etkilerinin 2025/2026 mali yılının dördüncü çeyreği ve 2026/2027 mali yılının ilk çeyreği olmak üzere iki raporlama dönemine yansıyacağını belirtti.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

