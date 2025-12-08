East Pipes Suudi Arabistan'da 130 milyon $’lık sözleşme imzaladı

Şirketin Suudi Arabistan Borsası'na yaptığı açıklamaya göre yerel boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry (East Pipes), Suudi Arabistan Su İdaresi kurumu ile 485 milyon SAR (129,3 milyon $) değerinde bir tedarik anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında East Pipes altı aylık bir süre için kuruma çelik boru üretip tedarikini gerçekleştirecek.

East Pipes, bu sözleşmenin mali etkilerinin 2025/2026 mali yılının dördüncü çeyreği ve 2026/2027 mali yılının ilk çeyreği olmak üzere iki raporlama dönemine yansıyacağını belirtti.