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Sinosteel ve ArcelorMittal Suudi Arabistan’da dikişsiz boru hattı inşa etmek için iş birliği yapıyor

Salı, 05 Ağustos 2025 11:55:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Çin merkezli Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. ve Saudi ArcelorMittal Tubular Products Jubail (AMTPJ), Suudi Arabistan’da dikişsiz boru ısıl işlem ve boru bitirme hattı inşa etmek üzere ile büyük bir sözleşme imzaladı. Bu proje, Çin-Suudi endüstriyel iş birliğini derinleştirmenin yanı sıra Çin'in Bir Kuşak Bir Yol girişimi ile Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 arasındaki stratejik uyumu da yansıtıyor.

Yeni dikişsiz boru ısıl işlem hattının yıllık kapasitesi 200.000 mt, bitirme hattının kapasitesi ise yıllık 150.000 mt olacak. Proje, petrol ve doğal gaz, gemi inşası ve açık deniz mühendisliği de dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki başlıca sektörlere hizmet vermek üzere tasarlandı.

Sinosteel, tüm proje sürecinde metalürji mühendisliği alanındaki uzmanlığına dayalı çözümler sunacak. Şirket, projenin ömrü boyunca yüksek verimlilik ve güvenilirliği garanti altına alarak tesisin mühendislik, tedarik ve inşaatını üstlenecek.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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