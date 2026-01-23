 |  Giriş 
Suudi East Pipes, AliShar Contracting Company’e boru kaplama hizmeti sağlayacak

Cuma, 23 Ocak 2026 10:57:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru kaplama hizmeti sunmak üzere yerel şirket AliShar Contracting Company ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 60 milyon SAR’ın (15,99 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında East Pipes, AliShar Contracting Company’e altı ay boyunca çelik boru kaplama hizmetleri sağlayacak. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinden 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğine kadar görülmesi bekleniyor.


