East Pipes Dammam’da yeni boru kaplama hattı kuruyor

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry (East Pipes), şirketin yönetim kurulunun Dammam İkinci Sanayi Bölgesi’nde bulunan mevcut boru kaplama tesisinde yeni bir harici çelik boru kaplama hattının kurulmasını onayladığını açıkladı.

Şirketin Suudi Arabistan Borsası'na yaptığı açıklamaya göre projenin Şubat 2026 tarihinde başlaması, 2027-2028 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

East Pipes, söz konusu yatırımın tesisin mevcut yaklaşık yıllık 4 milyon metrekare olan kaplama kapasitesini 8 milyon metrekareye çıkaracağını belirtti. Şirkete göre ilave kapasite artan piyasa talebini karşılamayı ve çelik boru kaplama segmentinde şirketin rekabetçi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

East Pipes yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 78,5 milyon SAR olarak öngörüldüğünü, projenin şirketin mevcut nakdi, banka kredileri ve diğer finansman programlarının birleştirilmesi ile finanse edileceğini ifade etti.