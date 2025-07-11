Suudi East Pipes ile Abdullah Ibrahim Alsayegh bir çelik boru tedarik sözleşmesi daha imzaladı

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru tedariki için yerel altyapı ve inşaat hizmetleri sağlayıcısı Abdullah Ibrahim Alsayegh & Sons Company ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 30 milyon SAR’ın (8 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında East Pipes, Abdullah Ibrahim Alsayegh’e altı ay boyunca çelik boru üretimi, tedariki ve dış kaplama hizmetleri sağlayacak. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Haziran ayında şirketler altı ay sürecek çelik boru tedariki için KDV dahil 40 milyon SAR değerinde bir sözleşme imzalamıştı.