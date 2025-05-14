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ArcelorMittal Tubular Products Jubail, OCTG boru bitirme hattı genişletme projesi için finansman aldı

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 14:33:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Suudi Arabistan merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Tubular Products Jubail (AMTPJ), ısıl işlem ve yüksek kalite OCTG boru bitirme hattı genişletme projesi için ülkedeki önde gelen ticari bankalardan tam finansman desteği aldığını açıkladı.

Proje, şirketin yıllık 200.000 mt ek ısıl işlem ve yıllık 150.000 mt ek yüksek kalite OCTG boru işleme kapasiteleri devreye almasını sağlayacak. Söz konusu genişleme, şirketin Suudi Arabistan ve MENA bölgesindeki enerji sektörlerinin en zorlu teknik standartlarını karşılayan yüksek kaliteli dikişsiz karbon çelik borular sunmasına olanak tanıyacak.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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