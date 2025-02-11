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Suudi East Pipes yeni spiral toz altı ark kaynaklı boru hattıyla üretimini artıracak

Salı, 11 Şubat 2025 12:13:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, Dammam’da yeni bir spiral toz altı ark kaynaklı boru üretim hattı inşa edeceğini açıkladı. Yeni hat, mevcut 400.000 mt nominal kapasiteye yaklaşık 100.000 mt ekleyecek.

Hattın pilot üretime 2026-27 mali yılının dördüncü çeyreğinde, ticari üretime ise 2026-2027 mali yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 48 milyon SAR (12,8 milyon $) tutarındaki proje, şirketin mevcut likiditesi, kredi ve diğer finansman programlarından finanse edilecek.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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