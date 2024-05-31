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Suudi East Pipes boru tedarik anlaşmaları imzaladı

Cuma, 31 Mayıs 2024 11:40:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, kaplamalı çelik boru tedariki için yerel şirket Alrawaf Contracting Company ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 142 milyon SAR’ın (37,86 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında East Pipes Co., Alrawaf’a 19 ay boyunca kaplamalı çelik boru tedarik edecek. Sözleşmenin finansal etkisinin 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreği ve 2026-27 mali yılının birinci çeyreğinde görülmesi bekleniyor.

Buna ek olarak şirket, çelik boru tedariki için Al-Rashid Trading & Contracting Company ile birçok sözleşme imzaladı. Değeri KDV dahil 57 milyon SAR’ın (15,2 milyon $) üzerinde yer alan sözleşmelerin finansal etkisinin 2024-25 mali yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerine yansıyacağı öngörülüyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 

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