Arabian Pipes ve Saudi Aramco iki yeni çelik boru sözleşmesi imzaladı

Suudi Arabistan merkezli çelik boru üreticisi Arabian Pipes Company, Saudi Aramco ile toplam değeri yaklaşık 199 milyon SAR (53,1 milyon $) olan iki çelik boru üretim ve tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

28 Eylül tarihinde imzalanan ilk sözleşmenin değeri yaklaşık 96 milyon SAR (25,6 milyon $) olurken sözleşmenin süresi 10 ay olarak belirlendi. Arabian Pipes, söz konusu anlaşmanın etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinden 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar finansal sonuçlarına yansımasını bekliyor.

Arabian Pipes, 1 Ekim tarihinde Saudi Aramco ile çelik boru üretimi ve tedarikine yönelik bir sözleşme daha imzaladı. İkinci anlaşmanın değeri yaklaşık 103 milyon SAR (27,5 milyon $) olurken, bu sözleşmenin süresi de 10 ay olarak belirlendi.

Şirketin açıklamasına göre ikinci sözleşmenin finansal etkisinin Arabian Pipes'ın 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerindeki sonuçlarına yansıması bekleniyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Arabian Pipes Company, 15 Eylül tarihinde Saudi Aramco ile çelik boruların kaplanmasına yönelik yaklaşık 19 milyon SAR (5,1 milyon $) değerinde bir sözleşme imzalamıştı.