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Arabian Pipes ve Saudi Aramco iki yeni çelik boru sözleşmesi imzaladı

Pazartesi, 05 Ekim 2026 11:51:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli çelik boru üreticisi Arabian Pipes Company, Saudi Aramco ile toplam değeri yaklaşık 199 milyon SAR (53,1 milyon $) olan iki çelik boru üretim ve tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

28 Eylül tarihinde imzalanan ilk sözleşmenin değeri yaklaşık 96 milyon SAR (25,6 milyon $) olurken sözleşmenin süresi 10 ay olarak belirlendi. Arabian Pipes, söz konusu anlaşmanın etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinden 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar finansal sonuçlarına yansımasını bekliyor.

Arabian Pipes, 1 Ekim tarihinde Saudi Aramco ile çelik boru üretimi ve tedarikine yönelik bir sözleşme daha imzaladı. İkinci anlaşmanın değeri yaklaşık 103 milyon SAR (27,5 milyon $) olurken, bu sözleşmenin süresi de 10 ay olarak belirlendi.

Şirketin açıklamasına göre ikinci sözleşmenin finansal etkisinin Arabian Pipes'ın 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerindeki sonuçlarına yansıması bekleniyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Arabian Pipes Company, 15 Eylül tarihinde Saudi Aramco ile çelik boruların kaplanmasına yönelik yaklaşık 19 milyon SAR (5,1 milyon $) değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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