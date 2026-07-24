Arabian Pipes ve Saudi Aramco arasında bu yıl beşinci çelik boru tedarik sözleşmesi imzalandı

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Arabian Pipes Company, çelik boru üretimi, kaplama hizmetleri ve tedariki için Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Arabian Pipes'ın Saudi Exchange'e yaptığı bildirime göre sözleşmenin değeri yaklaşık 68 milyon SAR (18,13 milyon $) seviyesinde yer alırken, süresi sekiz ay olacak.

Şirket, sözleşmenin mali etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreği ile 2027 yılının ilk çeyreğinde görülmesinin beklendiğini belirtti.

Bahsi geçen sözleşme Arabian Pipes ile Saudi Aramco arasında bu yıl imzalanan beşinci sözleşme olurken, SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere taraflar Temmuz ayında 35 milyon SAR değerinde bir sözleşme imzalamıştı.