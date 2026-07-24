 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arabian...

Arabian Pipes ve Saudi Aramco arasında bu yıl beşinci çelik boru tedarik sözleşmesi imzalandı

Cuma, 24 Temmuz 2026 11:44:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Arabian Pipes Company, çelik boru üretimi, kaplama hizmetleri ve tedariki için Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Arabian Pipes'ın Saudi Exchange'e yaptığı bildirime göre sözleşmenin değeri yaklaşık 68 milyon SAR (18,13 milyon $) seviyesinde yer alırken, süresi sekiz ay olacak.

Şirket, sözleşmenin mali etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreği ile 2027 yılının ilk çeyreğinde görülmesinin beklendiğini belirtti.

Bahsi geçen sözleşme Arabian Pipes ile Saudi Aramco arasında bu yıl imzalanan beşinci sözleşme olurken, SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere taraflar Temmuz ayında 35 milyon SAR değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Suudi East Pipes, Esnad Al-Turuq Contracting Company'e boru tedarik edecek

23 Tem | Çelik Haberler

Arabian Pipes, Aramco’dan 35 milyon $ değerinde çelik boru tedarik sözleşmesi aldı

02 Tem | Çelik Haberler

TenarisSaudiSteelPipes, Aramco’dan 17 milyon $ değerinde çelik boru siparişi aldı

02 Haz | Çelik Haberler

Arabian Pipes ve Aramco arasında yeni çelik boru tedarik sözleşmesi imzalandı

26 May | Çelik Haberler

BAZ Steel, Suudi Arabistan’da boru üretimini yerelleştirmek üzere SAAL ile mutabakat anlaşması imzaladı

06 Nis | Çelik Haberler

TenarisSaudiSteelPipes, Saudi Aramco’ya petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek

31 Mar | Çelik Haberler

Arabian Pipes ve Aramco çelik boru tedariki için bir sözleşme daha imzaladı

26 Mar | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı East Pipes boru üretim hattını tamamladı

16 Mar | Çelik Haberler

Buhur ve Jindal Suudi Arabistan’da çelik boru tesisi kurmak üzere iş birliği yapıyor

24 Şub | Çelik Haberler

Suudi East Pipes, AliShar Contracting Company’e boru kaplama hizmeti sağlayacak

23 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 373 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 10 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis