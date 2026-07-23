Suudi East Pipes, Esnad Al-Turuq Contracting Company'e boru tedarik edecek

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru tedarik etmek üzere yerel şirket Esnad Al-Turuq Contracting Company ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 64 milyon SAR'ın (17,06 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.
Sözleşme kapsamında East Pipes, Esnad Al-Turuq Contracting Company'e beş ay boyunca çelik boru tedarik edecek. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2026-27 mali yılının üçüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor.