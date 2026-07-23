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Suudi East Pipes, Esnad Al-Turuq Contracting Company'e boru tedarik edecek

Perşembe, 23 Temmuz 2026 10:58:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, çelik boru tedarik etmek üzere yerel şirket Esnad Al-Turuq Contracting Company ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 64 milyon SAR'ın (17,06 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında East Pipes, Esnad Al-Turuq Contracting Company'e beş ay boyunca çelik boru tedarik edecek. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2026-27 mali yılının üçüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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