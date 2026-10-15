Saudi Steel Pipe, Aramco'dan bir petrol ve doğal gaz borusu siparişi daha aldı

TenarisSaudiSteelPipes markası altında faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Saudi Steel Pipe Company (SSP), Saudi Aramco'dan petrol ve doğal gaz borusu tedarikine yönelik yaklaşık 177 milyon SAR (47,19 milyon $) değerinde bir sipariş aldığını açıkladı.

Söz konusu sipariş için aynı gün imzalanan sözleşmenin süresi 12 aya kadar uzanırken, etkisinin 2027'nin ikinci yarısında şirketin mali sonuçlarına yansıması bekleniyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, bu yıl Mart, Haziran ve Eylül aylarında Saudi Aramco ile sırasıyla 127 milyon SAR (33,86 milyon $), 65 milyon SAR (17,33 milyon $) ve 72,8 milyon SAR (19,4 milyon $) değerinde petrol ve doğal gaz borusu tedarik sözleşmeleri imzaladığını açıklamıştı. Her üç sözleşmenin de mali etkisinin 2027'nin ilk yarısında şirketin finansal sonuçlarına yansıması bekleniyor.