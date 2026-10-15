 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Saudi...

Saudi Steel Pipe, Aramco'dan bir petrol ve doğal gaz borusu siparişi daha aldı

Perşembe, 15 Ekim 2026 10:17:31 (GMT+3)   |   İstanbul

TenarisSaudiSteelPipes markası altında faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Saudi Steel Pipe Company (SSP), Saudi Aramco'dan petrol ve doğal gaz borusu tedarikine yönelik yaklaşık 177 milyon SAR (47,19 milyon $) değerinde bir sipariş aldığını açıkladı.

Söz konusu sipariş için aynı gün imzalanan sözleşmenin süresi 12 aya kadar uzanırken, etkisinin 2027'nin ikinci yarısında şirketin mali sonuçlarına yansıması bekleniyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, bu yıl Mart, Haziran ve Eylül aylarında Saudi Aramco ile sırasıyla 127 milyon SAR (33,86 milyon $), 65 milyon SAR (17,33 milyon $) ve 72,8 milyon SAR (19,4 milyon $) değerinde petrol ve doğal gaz borusu tedarik sözleşmeleri imzaladığını açıklamıştı. Her üç sözleşmenin de mali etkisinin 2027'nin ilk yarısında şirketin finansal sonuçlarına yansıması bekleniyor.

Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Arabian Pipes ve Saudi Aramco iki yeni çelik boru sözleşmesi imzaladı

05 Eki | Çelik Haberler

Saudi Steel Pipe, Aramco'dan 19,4 milyon $ değerinde petrol ve doğal gaz borusu siparişi aldı

30 Eyl | Çelik Haberler

Arabian Pipes ile Saudi Aramco yeni çelik boru kaplama sözleşmesi imzaladı

18 Eyl | Çelik Haberler

East Pipes, Aramco'ya çelik boru tedarik edecek

16 Eyl | Çelik Haberler

Suudi Arabistan Hindistan'dan ithal dökme demir boru ve kutu profile beş yıllık antidamping vergisi getirdi

04 Ağu | Çelik Haberler

Arabian Pipes ve Saudi Aramco arasında bu yıl beşinci çelik boru tedarik sözleşmesi imzalandı

24 Tem | Çelik Haberler

Suudi East Pipes, Esnad Al-Turuq Contracting Company'e boru tedarik edecek

23 Tem | Çelik Haberler

Arabian Pipes, Aramco’dan 35 milyon $ değerinde çelik boru tedarik sözleşmesi aldı

02 Tem | Çelik Haberler

TenarisSaudiSteelPipes, Aramco’dan 17 milyon $ değerinde çelik boru siparişi aldı

02 Haz | Çelik Haberler

Arabian Pipes ve Aramco arasında yeni çelik boru tedarik sözleşmesi imzalandı

26 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis