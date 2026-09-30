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Saudi Steel Pipe, Aramco'dan 19,4 milyon $ değerinde petrol ve doğal gaz borusu siparişi aldı

Çarşamba, 30 Eylül 2026 13:23:09 (GMT+3)   |   İstanbul

TenarisSaudiSteelPipes markası altında faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Saudi Steel Pipe Company (SSP), Saudi Aramco'dan petrol ve doğal gaz borusu tedarikine yönelik yaklaşık 72,8 milyon SAR (19,4 milyon $) değerinde bir sipariş aldığını açıkladı.

Mali etkisinin 2027'nin ikinci yarısında görülmesi bekleniyor

Şirketin Suudi Arabistan borsası Tadawul'a yaptığı açıklamaya göre 28 Eylül tarihinde alınan sipariş için aynı gün imzalanan sözleşmenin süresi 12 aya kadar uzanırken, etkisinin 2027'nin ikinci yarısında şirketin mali sonuçlarına yansıması bekleniyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, bu yıl Mart ve Haziran aylarında Saudi Aramco ile sırasıyla 127 milyon SAR (33,86 milyon $) ve 65 milyon SAR (17,33 milyon $) değerinde petrol ve doğal gaz borusu tedarik sözleşmeleri imzaladığını açıklamıştı. Her iki sözleşmenin de mali etkisinin 2027'nin ilk yarısında şirketin finansal sonuçlarına yansıması bekleniyor.

Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Çekme Dikişsiz Boru

Dış Çap 13 - 45 mm
Et Kalınlığı 0,4 - 1,5 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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