Saudi Steel Pipe, Aramco'dan 19,4 milyon $ değerinde petrol ve doğal gaz borusu siparişi aldı

TenarisSaudiSteelPipes markası altında faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Saudi Steel Pipe Company (SSP), Saudi Aramco'dan petrol ve doğal gaz borusu tedarikine yönelik yaklaşık 72,8 milyon SAR (19,4 milyon $) değerinde bir sipariş aldığını açıkladı.

Mali etkisinin 2027'nin ikinci yarısında görülmesi bekleniyor

Şirketin Suudi Arabistan borsası Tadawul'a yaptığı açıklamaya göre 28 Eylül tarihinde alınan sipariş için aynı gün imzalanan sözleşmenin süresi 12 aya kadar uzanırken, etkisinin 2027'nin ikinci yarısında şirketin mali sonuçlarına yansıması bekleniyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, bu yıl Mart ve Haziran aylarında Saudi Aramco ile sırasıyla 127 milyon SAR (33,86 milyon $) ve 65 milyon SAR (17,33 milyon $) değerinde petrol ve doğal gaz borusu tedarik sözleşmeleri imzaladığını açıklamıştı. Her iki sözleşmenin de mali etkisinin 2027'nin ilk yarısında şirketin finansal sonuçlarına yansıması bekleniyor.