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Global Pipe Company Aramco’ya boyuna su altı ark kaynaklı boru tedarik edecek

Çarşamba, 12 Şubat 2025 11:25:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Daha önce Saudi Steel Pipe Co. olarak bilinen Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi TenarisSaudiSteelPipes, bağlı kuruluşu Global Pipe Company’nin boyuna su altı ark kaynaklı boru tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile 910 milyon SAR (242,66 milyon $) değerinde bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Söz konusu ürünler, Aramco’nun Jubail’de bulunan karbon yakalama ve depolama merkezinde kullanılacak. Projede 2027 yılına kadar yıllık 9 milyon mt karbon emisyonu yakalanması ve depolanması hedefleniyor.

Sözleşme kapsamında Saudi Steel Pipe Aramco’ya 15 ay süreyle petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek. Sözleşmenin finansal etkilerinin 2025 yılının ikinci yarısı ve 2026’nın ilk yarısına yansıması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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