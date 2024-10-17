Stellantis Meksika’daki araç üretimini artırmayı planlıyor

Uluslararası otomotiv şirketi Stellantis, Meksika’nın Coahuila eyaletinde yer alan üretim merkezlerinden birinin genişletilmesi için yatırım yaptığını duyurdu.

Meksika’nın en büyük üçüncü araç üreticisi olan Stellantis, Ocak-Eylül döneminde yaptığı 3 milyon adet üretimle pazarın %10,8’ine sahip. Stellantis’in önünde %16,7 ile Nissan ve %21,9 ile pazar lideri General Motors yer alıyor.

ABD’ye kamyonet satışlarını artırmak isteyen şirketin ABD’deki işçi sendikaları ile karşı karşıya gelebileceği düşünülüyor.