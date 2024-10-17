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Stellantis Meksika’daki araç üretimini artırmayı planlıyor

Perşembe, 17 Ekim 2024 11:08:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

Uluslararası otomotiv şirketi Stellantis, Meksika’nın Coahuila eyaletinde yer alan üretim merkezlerinden birinin genişletilmesi için yatırım yaptığını duyurdu.

Meksika’nın en büyük üçüncü araç üreticisi olan Stellantis, Ocak-Eylül döneminde yaptığı 3 milyon adet üretimle pazarın %10,8’ine sahip. Stellantis’in önünde %16,7 ile Nissan ve %21,9 ile pazar lideri General Motors yer alıyor.

ABD’ye kamyonet satışlarını artırmak isteyen şirketin ABD’deki işçi sendikaları ile karşı karşıya gelebileceği düşünülüyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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