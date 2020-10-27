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Stelco siber saldırı sebebiyle çelik üretimini bir süre durdurup yeniden başlattı

Salı, 27 Ekim 2020 11:55:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton şehrinde bulunan Stelco Holdings Inc., hafta sonu bilgi sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Buna karşılık Stelco, uzman danışmanlarla birlikte geliştirdiği mevcut siber savunma prosedürleri yoluyla hızlıca karşı önlemler uyguladı. Bu önlemler etkili oldu ve yapılan saldırının kapsamını sınırladı. Şirket, çelik üretimi dahil olmak üzere belirli faaliyetlerini tedbir amaçlı olarak durdurmuştu, ancak daha sonra faaliyetlerine yeniden başladı.

Stelco ekibi ile sektörün önde gelen siber savunma uzmanları ve diğer danışmanlar, saldırıyı ve bu saldırının şirketin sistemleri üzerindeki etkisinin boyutunu araştırmaya devam ediyor. Şirket, sistemlerini mümkün olduğunca çabuk bir şekilde eski haline getirmek için yedek ve iyileşme planlarını uyguladığını ve bu iyileşme sürecinde, bazı birimlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Stelco, emniyet yetkilileriyle birlikte bu suçu araştıracağını söyledi. Sektörün önde gelen siber savunma uygulamalarının sürekli olarak geliştirilmesine ek olarak, Stelco hem faaliyetlerini hem de müşterilerini, çalışanlarını ve iş bilgilerini korumak için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti. Stelco, bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin giderek arttığı ve karmaşık hale geldiği bir zamanda, sisteme izinsiz girişleri tespit etmek ve bu riski en aza indirmek için bilgi teknolojisi ağlarına ve güvenliğine yatırım yapmaya devam edecek.


Etiketler: Kanada  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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