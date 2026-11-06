Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Eylül ayında %6,7 azaldı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Eylül ayında yıllık %6,7 düşüşle 957.557 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 843,43 milyon $'a kıyasla 778,16 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 313.627 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 34.815 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 12,67 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 7,93 milyar $'a kıyasla 7,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.