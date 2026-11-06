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Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Eylül ayında %6,7 azaldı

Cuma, 06 Kasım 2026 10:30:45 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Eylül ayında yıllık %6,7 düşüşle 957.557 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 843,43 milyon $'a kıyasla 778,16 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 313.627 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 34.815 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 12,67 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 7,93 milyar $'a kıyasla 7,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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