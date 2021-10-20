Steel Dynamics’in net kârı üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı

Çarşamba, 20 Ekim 2021 11:57:30 (GMT+3) | San Diego

Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde, şirket, ikinci çeyrekte kaydedilen 4,5 milyar $’a kıyasla 5,1 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve net kârının, ikinci çeyrekte kaydedilen 702 milyon $’a kıyasla 991 milyon $ seviyesinde yer aldığını söyledi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde, Steel Dynamics, 2,3 milyar $ değerinde net satış yapmış, net kârı ise 100 milyon $ olmuştu.

Söz konusu çeyrekte, hammadde ve mamul arasındaki fiyat farkının önemli ölçüde açılmasıyla birlikte, faaliyet kârı çeyreklik bazda %33 artarak 1,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirket, yassı ve uzun mamul gerçekleşen satış fiyatlarında kaydedilen rekor artışların, hurda maliyetlerindeki yükselişi dengelediğini söyledi. Çelik faaliyetleri için belirlenen üçüncü çeyrek şirket dışı satışlarının ortalama fiyatı, önceki çeyreğe kıyasla 258$ artışla ton başına 1.550$ seviyesine yükseldi. Şirketin ortalama hurda maliyeti, ikinci çeyreğe kıyasla ton başına 50$ artışla 489$ seviyesine çıktı.

Çelik kâr marjlarının, hafifçe düşen satış tonajlarını dengelemesi sonucunda Steel Dynamics’in geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârı 47 milyon $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca, üçüncü çeyreğin başında artış gösteren hurda satış fiyatlarının, Ağustos ve Eylül aylarında düştüğü ve birinci kalite hurda satış fiyatlarının, bu ay da düştükten sonra yılın geri kalanında hafifçe artacağı eklendi.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde edilen faaliyet kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe kıyasla üç kattan fazla artarak 89 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Üç aylık döneme ait sevkiyatlarda rekora ulaşılmasıyla birlikte gerçekleşmiş satış fiyatlarının, ton başına 586$/mt artmasının, yüksek girdi maliyetlerini dengelemesine bağlı olarak şirketin kârı önemli ölçüde toparlandı. Steel Dynamics, talebin güçlü seyretmesi sonucunda çelik kiriş ve güverte fiyatlarının, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere çıktığı ve müşterilerin, 2022 yılına kadar olan projelere yönelik beklentilerinin olumlu olmaya devam ettiği eklendi. Son olarak, şirketin çelik faaliyetlerinde tamamlanmayan siparişler, Eylül ayının sonunda, tonaj ve vadeli fiyatlandırma bakımından rekor seviyeye yükseldi.

Steel Dynamics Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Mevcut piyasa koşulları, güçlü seyreden yerel talebi, dördüncü çeyreğe ve 2022 yılına kadar destekleyecek. Talep güçlü seyretmeye devam etse de tedarik zinciri boyunca müşterilerin stokları düşük seviyelerde yer almaya devam ediyor. Bu ivmenin yılın geri kalanında devam edeceğine ve dördüncü çeyrek kârımızın, üçüncü çeyrek sonuçlarından çok daha yüksek olacağına inanıyoruz. Yerel çelik ekonomisinin güçlü temellerinden ve müşterilerin iyimserliğinden yola çıkarak, Kuzey Amerika çelik piyasası dinamikleri hususunda olumlu beklentilerimiz sürüyor. Bu olumlu ortam ve stratejik büyüme girişimlerimiz, önümüzdeki senelerde daha da büyümemize katkı sağlıyor,” açıklamasını yaptı.