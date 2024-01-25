Steel Dynamics’in net kârı 2023 yılında düştü

Perşembe, 25 Ocak 2024 10:31:15 (GMT+3) | San Diego

SteelDynamics, Inc. (SDI), 2023 yılının son çeyreğinde toplamda 4,2 milyar $ değerinde net satış yaptığını, net kârının ise 424 milyon $ olduğunu bildirdi. Şirketin net kârı önceki çeyrekte 577 milyon $, 2022 yılının son çeyreğinde ise 635 milyon $ seviyelerinde kaydedilmişti.

Şirketin çelik faaliyet kârı, mevsime bağlı olarak sevkiyatların uzaması ve yassı mamul segmentinde satış fiyatlarının hammadde fiyatlarına kıyasla daha fazla düşmesiyle birlikte kâr marjlarının azalması nedeniyle önceki çeyreğe kıyasla %24 düşüşle 365 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Şirket, üretim segmentinde faaliyet kârının 250 milyon $ olduğunu, kâr marjı düştüğü için bu rakamın önceki çeyreğin altında kaldığını ifade etti.

SDI’nin aylık siparişlerinin 2023 yılının son çeyreğinde artması, 2024’ün ilk yarısını kapsayan iyi fiyatlı bir siparişlerin oluşmasını sağladı. Şirket, imalatın ülke içinde gerçekleştirilmesinin ve ABD’nin inşaat faaliyetlerini besleyecek olan güçlü altyapısı ile enflasyonu düşürmek için getirilen yasanın çelik kiriş ve platform talebi ile yassı ve uzun mamul talebini destekleyeceğini düşünüyor.

Şirket 2023 yılının tamamı için net kârının 2,5 milyar $, net satışlarının ise 18,8 milyar $ seviyesinde yer aldığını bildirdi. 2022’de bu rakamlar sırasıyla 3,9 milyar $ ve 22,3 milyar $ seviyelerinde kaydedilmişti. SDI, net kârdaki düşüşün kâr marjının azalmasından kaynaklandığını belirtti.

Steel Dynamics’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Piyasanın 2024 yılında talebi destekleyebilecek bir konumda olduğuna inanıyoruz. Çelik fiyatları artış gösterdi ve tüm çelik segmentlerinde güçlü siparişler almaya devam ediyoruz. Talep yatay seyrederken müşteri stokları geçmişe kıyasla çok düşük seviyelerde yer alıyor. Steel Dynamics 2024 yılında gücünü korudu. Teksas’taki yeni elektrik ark ocaklı yassı mamul tesisimizde üretimi artırıyoruz ve yakın bir dönemde iki boyalı sac ve iki galvanizli sac tesisinin inşaatını tamamladık. Bu tesisler yıllık katma değerli çelik üretim tonajımızı 1,1 milyon mt artıracak. Tesisleri 2024’ün ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz,” şeklinde konuştu.