Steel Dynamics üçüncü çeyrekte 914 milyon $ net kâr elde etti

Cuma, 21 Ekim 2022 10:31:41 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket üçüncü çeyrekte 5,7 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve net kârının 914 milyon $ veya hisse başına kârının 5,03$ seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket bir önceki çeyrekte hisse başına 6,44$ kâr elde etmişti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin faaliyet kârı yassı mamul segmentinde hammadde ile mamul arasındaki farkın açılması nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %41 düşüşle 658 milyon $ oldu. Steel Dynamics uzun mamule olan talebin güçlü seyretmeye devam ettiğini ifade etti. Çelik faaliyetleri için belirlenen şirket dışı ortalama satış fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla 158$ düşüşle ton başına 1.381$ seviyesine geriledi. Şirketin ortalama hurda maliyeti çeyreklik bazda 66$ azalarak ton başına 472$ seviyesine yer almaya başladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârı hurda fiyatlarının azalması nedeniyle 10 milyon $’a geriledi. SDI’nin ortalama hurda fiyatları çeyreklik bazda yaklaşık %30 düştü. Şirket hurda fiyatlarının yılın kalanında yatay seyredeceğini düşünüyor.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde edilen faaliyet kârı ikinci çeyreğe %13 artış göstererek 677 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yüksek satış fiyatları, düşük çelik girdi maliyetleri ve rekor seviyedeki sevkiyatlar şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârının artmasında etkili oldu. Steel Dynamics ayrıca konut dışı inşaat sektörünün güçlü bir seyir gösterdiğini söylerken, satış fiyatlarının ve üretim tesisindeki tamamlanmayan siparişlerin önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar güçlü kalmasını bekliyor.