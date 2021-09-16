Steel Dynamics kârının üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

Perşembe, 16 Eylül 2021 10:07:26 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın üçüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 4,78-4,82$ aralığında olacağını belirtti. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde, hisse başına 3,32$, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise hisse başına 0,47$ kâr elde etmişti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, Steel Dynamics’in çelik faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın, özellikle yassı mamul segmentinde, güçlü çelik talebi ve başta yassı segmenti olmak üzere tüm birimlerde, hammadde ve mamul fiyatları arasındaki fiyat farkının çok büyük olması nedeniyle ikinci çeyrekte kaydedilene kıyasla rekor kırarak çok yüksek seviyelerde olması bekleniyor.

Söz konusu çeyrekte, şirketin tüm çelik faaliyetlerinde, çelik sevkiyatlarının artması bekleniyor. Ayrıca, yerel çelik talebinin, otomotiv, inşaat ve sanayi sektörlerinin ivmeyi artırmasıyla birlikte güçlü seyredeceği belirtildi. Yassı mamul stoklarının şu zamana kadarki en düşük seviyelerde yer almaya devam etmesine ve güçlü talep çelik satış fiyatlarını desteklemesine bağlı olarak siparişler de güçlü seyretmeye devam ediyor. Söz konusu ivmenin devam ederek, dördüncü çeyrekte, sonuçların daha da güçlü olmasının beklendiği ifade edildi.

Şirketin hurda geri dönüşüm faaliyetlerinin, hurdadan elde edilen yüksek kâr marjının, düşük tonajları dengelemesine bağlı olarak ikinci çeyrekteki güçlü sonuçlarla örtüşmesi bekleniyor. Yerel üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun, dördüncü çeyrekte, bakım çalışmaları nedeniyle üretimlerine ara vermesi sonucunda azalacak çelik üretimine paralel olarak hurda talebinin de düşmesi bekleniyor.

Şirketin, çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın üçüncü çeyrekte, yüksek fiyatların ve söz konusu çeyrekteki rekor sevkiyatların, yüksek girdi maliyetlerini dengelemesiyle birlikte bir önceki çeyreğe kıyasla 1,5-2 kat daha yüksek olması bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetlerin güçlü seyretmesi, tamamlanmamış siparişlerin ve şirketin çelik üretimi için vadeli fiyatlandırmasının rekor seviyeye ulaşmasıyla sonuçlanacak. Steel Dynamics, söz konusu verileri baz alarak, ivmenin yılın geri kalanında ve 2022 yılında da devam etmesini bekliyor.