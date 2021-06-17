Steel Dynamics kârının ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

Perşembe, 17 Haziran 2021 11:14:03 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın ikinci çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 3,26-3,30$ aralığında olacağını belirtti.

Sinton Teksas yassı çelik tesisi inşasına yapılan yaklaşık 23 milyon $ veya hisse başına 0,08$ yatırımdan kaynaklı maliyetler hariç tutulduğunda, şirketin, 2021 yılının ikinci yarısında, hisse başına 3,34-3,38$ arasında kâr elde etmesi bekleniyor. Bu da şirket için çeyreklik bazda rekor bir kâr seviyesi olacak.

Şirketin, Teksas’taki üretim tesisinin inşasına bağlı hisse başına 0,07$ maliyetin etkileri hariç bir önceki çeyrekte açıkladığı hisse başına kârı 2,03$, hisse başına düzenlenmiş kârı ise 2,10$ olmuştu. Geçen yılın ikinci çeyreğinde, yaklaşık 25 milyon $ veya hisse başına 0,08$ refinansman faaliyeti ile Teksas’taki üretim tesisin inşasına bağlı 0,03$ maliyetin etkileri hariç hisse başına kâr 0,36$, düzenlenmiş kâr 0,47$ seviyesinde kaydedilmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin çelik faaliyetlerinden elde edilen kârlılığının, özellikle yassı mamul segmentinde, güçlü çelik talebi ve başta yassı segmenti olmak üzere tüm birimlerde hammadde ve mamul fiyatları arasındaki fiyat farkının çok büyük olması nedeniyle ilk çeyrekte kaydedilene kıyasla rekor kırarak çok yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Söz konusu dönemde, şirketin tüm çelik faaliyetlerinde çelik sevkiyatlarının bir önceki çeyreğe kıyasla artması ve tonaj açısından rekor görülmesi bekleniyor. Yerel çelik talebi, otomotiv, inşaat ve sanayi sektörlerinin ivmeyi artırmasıyla birlikte güçlü seyredecek. Yassı mamul stoklarının şu zamana kadarki en düşük seviyelerde olmaya devam etmesi ve güçlü talep çelik satış fiyatlarını desteklediği için siparişler de güçlü seyretmeye devam ediyor. Basın açıklamasında, söz konusu ivmenin devam ederek üçüncü çeyrekte sonuçların daha da güçlü olmasının beklendiği ifade edildi.

Yerel çelik üretimi iyileşmeye devam ederken, hurda talebi de ikinci çeyrekte güçlü seyretti. Şirketin, hurda geri dönüşüm faaliyetleri, sevkiyatlardaki istikrara ve fiyat artışına bağlı olarak ilk çeyrekteki güçlü sonuçlarla örtüşmesi bekleniyor.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın ikinci çeyrekte, yüksek fiyatlar ve söz konusu çeyrekteki sevkiyatların yüksek girdi maliyetlerini dengelemesiyle birlikte bir önceki çeyreğe kıyasla daha yüksek olması bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetlerin güçlü seyretmesi, tamamlanmamış siparişlerin ve şirketin çelik üretimi için vadeli fiyatlandırmasının rekor seviyeye ulaşmasıyla sonuçlanacak. Steel Dynamics, söz konusu verileri baz alarak, ivmenin yıl boyunca devam etmesini bekliyor.