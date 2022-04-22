Steel Dynamics birinci çeyrekte 1,11 milyar $ net kâr elde etti

Cuma, 22 Nisan 2022 11:01:16 (GMT+3) | Şanghay

Steel Dynamics, Inc. bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket bu yılın birinci çeyreğinde 5,6 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve net kârının 1,11 milyar $ seviyesinde yer aldığını belirtti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin faaliyet kârı yassı mamul segmentinde hammadde ile mamul arasındaki farkın açılması sonucunda bir önceki çeyrekte kaydedilen 1,4 milyar $’a kıyasla 1,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ayrıca uzun mamul segmentinde hammadde ile mamul arasındaki fark da açıldı. Çelik faaliyetleri için belirlenen birinci çeyrek şirket dışı satışlarının ortalama fiyatı bir önceki çeyreğe kıyasla 100$’dan fazla düşüşle ton başına 1.561$ seviyesine geriledi. Şirketin ortalama hurda maliyeti geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla ton başına 16$ düşüşle 474$ oldu.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde edilen faaliyet kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla neredeyse iki kat artarak 467 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yüksek seviyelerde yer alan gerçekleşmiş satış fiyatlarının ve güçlü seyreden sevkiyatların girdi maliyetlerini dengelemesine bağlı olarak şirketin faaliyet kârı önemli ölçüde arttı. Steel Dynamics konut dışı inşaat sektörünün güçlü bir seyir göstermesi sonucunda üretim tesisindeki tamamlanmayan siparişlerin tonaj ve vadeli fiyatlandırma bakımından rekor seviyelere ulaştığını ifade etti. Şirket aynı ivmenin 2022 yılında da devam etmesini bekliyor.

Steel Dynamics Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Mevcut piyasa koşulları yerel çelik tüketiminin bu yıl ve önümüzdeki yıl da güçlü seyretmeye devam etmesini sağlayacak. Güçlü talebin, stok seviyelerinin ve artan hammadde maliyetlerinin çelik fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz,” dedi.