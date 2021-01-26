Steel Dynamics 2020’de rekor seviyeye yakın çelik sevkiyatı gerçekleştirdi

Salı, 26 Ocak 2021 11:23:51 (GMT+3) | İstanbul

Steel Dynamics, Inc. 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Dördüncü çeyrekte şirketin net satış geliri çeyreklik bazda %13 artışla 2,6 milyar $ ve net kârı çeyreklik bazda %88 artışla 188 milyon $ oldu. 2020 yılında ise şirketin net satış geliri yıllık %8,5 düşüşle 9,6 milyar $ ve net kârı yıllık %17,8 düşüşle 551 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Dördüncü çeyrekte şirket, çelik faaliyetlerinden 298 milyon $ kâr elde ederken, çelik ürünlerinin yurt dışına ton başına ortalama satış fiyatı 80$ artışla 814$ olurken, ton başına ortalama hurda fiyatı ise 20$ artışla 279$ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında şirket, çelik faaliyetlerinden yıllık %14 düşüşle 847 milyon $ kâr elde ederken, çelik ürünlerinin yurt dışına ton başına ortalama satış fiyatı 67$ düşüşle 770$ olurken, ton başına ortalama hurda fiyatı ise 25$ düşüşle 268$ seviyesinde kaydedildi. 2020 yılında şirket, 10,7 milyon mt ile rekor seviyeye yakın çelik sevkiyatı ve 666.000 mt ile rekor seviyede çelik imalat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasına göre, yerel çelik üretimi söz konusu çeyrekte artmaya devam ederken, geri dönüştürülmüş hurda talebi ve hurda satış fiyatları da arttı. Dördüncü çeyrekte şirketin metal geri dönüşüm faaliyetlerinden çeyreklik bazda %75 artışla 27 milyon $ kâr elde edildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik imalat faaliyetlerinden elde edilen gelir 25 milyon $ oldu. Ürün fiyatları düşüp, çelik girdi maliyetleri artarken, mevsimsel olarak düşen sevkiyatlar nedeniyle gelirler düştü. Çelik imalat birimine gelen siparişler güçlü seyretmeye devam ediyor ve müşteriler inşaat faaliyetleri konusunda iyimser.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Yerel ekonomi Corona virüsünün etkilerinden toparlanmaya devam ederken, güçlü bir çelik talep ortamı görüyoruz. Otomotiv sektörü en güçlü toparlanmayı kaydetti. Müşteriler, 2021 yılı ticari görünümü konusunda iyimser. Çelik servis merkezi ve son kullanıcı stokları pandemi öncesine kıyasla son derece düşük seviyelerde yer almaya devam ettiğinden talep baskı altında. Ayrıca ABD ticaret anlaşmalarının ve mevcut çelik ticareti soruşturmalarının çelik ithalatını azaltmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kuzey Amerika çelik piyasasının dinamikleri konusunda iyimseriz ve çelik tüketiminin bu yıl büyüyeceğine inanıyoruz. 2021 yılında çelik fiyatlarının ve müşteri talebinin güçlü seyretmeye devam etmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.