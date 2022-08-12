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Stanmore, Queensland madencilik yatırımının kalan %20 hissesini devralacak

Cuma, 12 Ağustos 2022 16:11:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı Stanmore Resources bugün, tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Dampier Coal’un Japon ticaret şirketi Mitsui & Co ile Stanmore SMC Pty Ltd’nin kalan %20’lik hissesini devralma konusunda 380 milyon $ karşılığında anlaştığını açıkladı.

Bu anlaşma, şirketin BHP Group'un %80’lik hissesini 1,35 milyar $ karşılığında devralması konusunda anlaşmalarının ardından gerçekleşti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, Stanmore Resources’un Bowen Basin bölgesindeki başlıca metalürjik kömür madencisi olarak konumunu güçlendirmesini sağlayacak. Şirketin CEO’su Marcelo Mato, “South Walker Creek and Poitrel ile Wards Well ve diğer projelerin tam kontrolüne sahip olmak, Stanmore’un bölgedeki varlıklarımızın değerini en üst seviyeye taşımasına imkan tanıyacak,” şeklinde konuştu. Şirket devralımı, nakit ihtiyacını yeni borç almak veya sermayeyi artırmak yerine iç kaynaklardan temin ederek gerçekleştirecek. Devralımın bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım 

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