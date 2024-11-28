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IEEFA: Peabody Queensland’teki en büyük kömür tedarikçilerinden biri olacak

Perşembe, 28 Kasım 2024 16:15:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), ABD merkezli Peabody Energy’nin Anglo American’a ait kömür madenlerini satın almasıyla birlikte Queensland’teki en büyük kömür üreticilerinden biri hâline geleceğini ve çoğunlukla termal kömür üreten bir madenci olmaktan çıkıp “gerçek bir koklaşabilir taş kömürü üreticisi” olacağını ifade etti.

3,32 milyar $’lık anlaşma sonrasında Moranbah North, Grosnevor, Aquila ve Capcoal madenlerinin çoğunluk hisseleri Peabody Energy’ye geçecek. Şirketin koklaşabilir taş kömürü üretim kapasitesinin 2026’ya kadar yıllık 20 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

Yeni madenlerle birlikte Peabody Energy’nin emisyonlar konusunda Anglo American’ın yakaladığı sürdürülebilir düzeyine ulaşması gerekiyor. Anglo yıllardır maden çıkarma işlemleri öncesinde ve sırasında madenleri metan gazından arındırma faaliyetleri yürütmüştü. Şirket, 2024’ün ilk yarısına ilişkin yayımladığı mali raporda metan emisyonunu kontrol altında tutmak için her yıl 100 milyon $’ın üzerinde yatırım yaptığını ve bu sayede emisyonları %60 oranında azalttığını bildirmişti.

Peabody önümüzdeki aylarda sürdürülebilirlik ve emisyonlar konusunda yeni uzun vadeli planlar belirleyeceğini ifade etti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım & Birleşme 

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