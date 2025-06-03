Avustralyalı CZR’nin hissedarları Robe Mesa demir cevheri projesinin satışını onayladı

Avustralyalı madenci CZR Resources Limited (CZR), hissedarlarının Robe Mesa demir cevheri projesinin North Mining Limited, Robe River Mining Co Pty Ltd. ve Mitsui Iron Ore Development Pty Ltd.’ye yaklaşık 75 milyon Avustralya doları karşılığında satışını onayladığını açıkladı.

Bazı onaylara tabi olan satışın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Söz konusu satış, şirketin operasyonel odağını ve finansal pozisyonunu etkileyebilir.

Geçtiğimiz yıl şirket, diğer madencilik projelerine kaynak yaratmak amacıyla Robe Mesa projesini 102 milyon Avustralya doları karşılığında satmaya karar vermişti.