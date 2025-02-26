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Fenix Resources, CZR Resources’ı devralımıyla demir cevheri üretimini artıracak

Çarşamba, 26 Şubat 2025 12:24:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli demir cevheri madencisi Fenix Resources Limited, yerel maden arama ve keşif şirketi CZR Resources’ın tamamını devralmak amacıyla bağlayıcı anlaşma imzaladığını duyurdu.

CZR’ın Robe Mesa demir cevheri projesi, Pilbara bölgesindeki büyük ölçekli varlıklardan biri. Fenix’in Robe Mesa’yı hızlı ve verimli şekilde ilerletecek kaynakları bulunuyor. Ayrıca Fenix, Mid-West faaliyetlerini genişleterek demir cevheri üretimini bu yıl içerisinde üçe katlamayı hedefliyor. CZR’ın varlıklarıyla birlikte Fenix’in üretimi yaklaşık 140 milyon mt seviyesine çıkacak.

Devralım sayesinde Fenix, Batı Avustralya’nın tam entegre ve büyük ölçekli demir cevheri üreticisi ile lojistik sağlayıcısı haline gelecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Devralım & Birleşme 

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